Toulouse : Marchand absent plus longtemps que prévu

L'absence de Julien Marchand aurait pu coûter cher aux Bleus face à la Nouvelle-Zélande. Heureusement pour Fabien Galthié et le XV de France, il n'en a rien été, Peato Mauvaka, révélation de la tournée d'automne côté tricolore, a en effet su faire oublier l'habituel titulaire au talon pour devenir l'un des héros de l'exploit de samedi dernier face aux All Blacks au Stade de France. Malheureusement pour Toulouse, cette fois, Marchand ne manquera pas seulement ce choc face aux Néo-Zélandais. Le club du talonneur international de 26 ans aux seize sélections a en effet fait savoir ce vendredi à la veille pour les champions de France de recevoir Brive lors de la 11eme journée de Top 14 pour la reprise du championnat que Marchand serait absent plus longtemps que prévu. Touché aux côtes, le vainqueur de la Coupe du monde U20 avec les Bleuets en 2018 souffre en réalité d'une fracture du cartilage qui devrait l'éloigner finalement des pelouses pendant au moins trois semaines.

Marchand de retour face aux Wasps ?

"Il sera absent plusieurs semaines et devrait manquer le déplacement à Cardiff en coupe d'Europe", indique même le Stade toulousain ce vendredi alors que l'infirmerie des Rouge et Noir ne cesse plus de s'agrandir (Marchand est venu rejoindre sur la liste des joueurs indisponibles Rory Arnold, Alban Placines, Rynhardt Elstadt, Richie Arnold, Alexi Balès, Pierre Fouyssac et Santiago Chocobares). Marchand, blessé contre la Géorgie au deuxième match lors de cette tournée d'automne qui avait débuté par une victoire contre l'Argentine (les Bleus en ont aligné deux autres, face aux Géorgiens et aux All Blacks), manquera la venue de Brive ce week-end mais également le déplacement du samedi suivant (12eme journée de Top 14) sur le terrain de Bordeaux-Bègles. A en croire Toulouse, le talonneur régulièrement titularisé par Galthié depuis le début de l'ère du Gersois devrait donc également être privé des débuts des tenants du titre en Champions Cup, le 11 décembre prochain sur la pelouse de Cardiff. Le grand absent de samedi dernier pourrait donc reprendre la compétition le 19 décembre, pour la venue des Wasps dans la Ville Rose.