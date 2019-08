Toulouse: Le capitaine Marchand vise un retour mi-octobre

S'il s'avoue "très pressé de rejouer et surtout de réintégrer le groupe", Julien Marchand, le talonneur et capitaine du Stade Toulousain, sait qu'il doit encore prendre son mal en patience, après la grave blessure à un genou survenue lors du dernier Tournoi des 6 Nations avec le XV de France et qui l'a privé de la fin de saison et notamment de la finale du Top 14 victorieuse avec ses coéquipiers face à Clermont.

"Chaque chose en son temps... Là, je suis à 6 mois et une semaine, normalement, les chirurgiens préconisent 8 mois pour revenir en compétition, nous a expliqué à la veille de la reprise du championnat de France ce week-end le champion de France, qui vise un retour à l'entraînement vers la mi-octobre.Je crois qu'au 7e mois, on commence à refaire des contacts avec l'équipe, donc ça va être progressif et ce sera quand j'irai bien moi..." A son absence samedi, à Bordeaux (20h45), où les Toulousains sont attendus pour cette reprise, s'ajoutera celles de son frère Guillaume, blessé à la pommette lors de la préparation, mais aussi Peato Mauvaka, qui vient d'honorer une première sélection avec les Bleus et poursuit la préparation de la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.).