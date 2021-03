Toulouse : La blessure de Sofiane Guitoune inquiète Ugo Mola

Mola : « Déçu mais surtout inquiet »

Toulouse a peut-être perdu plus qu’un match. Dominés sur leur pelouse du Stade Ernest-Wallon par Montpellier ce samedi dans le cadre de la 20eme journée du Top 14 (16-29), les joueurs d’Ugo Mola ont très tôt perdu Sofiane Guitoune. Le trois-quarts centre international du Stade Toulousain a dû quitter la pelouse après à peine plus d’un quart d’heure de jeu, cédant sa place à Maxime Médard pour le reste de la rencontre. Selon le quotidien local La Dépêche du Midi, le joueur de 32 ans pourrait souffrir d’une rupture du ligament croisé antérieur de ce genou, blessure consécutive à un plaquage d’un joueur héraultais. Un diagnostic que le staff médical du club rouge-et-noir pourra affiner une fois les premiers examens subis par Sofiane Guitoune.Interrogé à l’issue de la rencontre en conférence de presse, l’entraîneur du Stade Toulousain n’a pas caché son inquiétude au sujet de son trois-quarts centre international. « Je suis déçu mais surtout inquiet parce que nous y laissons encore des plumes sur les lignes arrières en perdant Sofiane Guitoune, apparemment assez gravement, a ainsi déclaré Ugo Mola face à la presse dans des propos recueillis par La Dépêche du Midi. C’est le genou, ce qui est embêtant au regard de notre nombre de centres disponibles et puis de nos trois-quarts. Mais bon, écoutez, c’est comme ça, nous avons connu d’autres périodes où c’était compliqué. » Alors que le Stade Toulousain doit se déplacer sur la pelouse du Munster le week-end prochain en huitièmes de finale de la Champions Cup, avant un potentiel quart de finale le week-end suivant sur la pelouse des Wasps ou celle de Clermont, et que le club champion de France en 2019 est dans la course aux places pour la phase finale du Top 14, une absence de longue durée de Sofiane Guitoune serait un véritable coup dur.