Toulouse: Kolbe enchaîne à l'arrière à Paris

A la différence de son rival clermontois (Parra, Lopez et Fofana), le Stade Toulousain n'a pas bénéficié d'un retour d'internationaux de la part du XV de France à l'occasion de la 18e journée du Top 14 et du fameux Classico face au Stade Français dimanche, à Jean-Bouin (17h). C'est ce qui conduit Ugo Mola et son staff, toujours privés notamment du néo-international Thomas Ramos et de son aîné Maxime Médard, à reconduire par exemple le Springbok Cheslin Kolbe au poste d'arrière. Pour une 4e titularisation de rang. Le leader continue à composer avec ces absences en reconduisant également les paires Bézy-Holmes à la charnière et Guitoune-Ahki au centre. A noter devant le retour du Sud-Africain Rynhard Elstadt.

Le XV toulousain : Kolbe - Lebel, Guitoune, Ahki, Tauzin - (o) Holmes, (m) S. Bézy - Elstadt, Galan, Cros - Tekori, Arnold - Van Dyk, G. Marchand, Baille.

Remplaçants : Ghiraldini, Castets, Gray, Tolofua, Faasalele, Pages, Belan, Tafili.