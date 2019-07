Toulouse-Kaino: "Pourquoi ne pas prolonger ?"

Jerome Kaino, pour sa première saison sous le maillot toulousain, aura été l’un des grands artisans de la conquête du 20e Bouclier de Brennus par le club de la Ville rose, dont il est même devenu le capitaine.

A l’heure de préparer un deuxième exercice sous le maillot rouge et noir des champions de France, le double champion du monde néo-zélandais, malgré ses 36 printemps, ouvre la porte dans un entretien accordé au site sport24.lefigaro.fr à une prolongation de son contrat, qui s’achève en juin prochain.

"Pour l’instant, je me régale tellement avec l’équipe que je n’imagine pas me fixer une date butoir. Je ne suis plus tout jeune mais ma nouvelle vie en France, l’environnement dans lequel j’évolue, me font voir les choses un peu différemment maintenant. Je suis encore plein d’ambition. Je pense que je ferai un bilan vers la fin de la saison mais, si le club veut encore de moi, « Pourquoi pas » ! (en français dans le texte, ndlr)"