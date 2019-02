Toulouse: Kainio indisponible environ 3 semaines

A peine promu capitaine, suite à la grave blessure de Julien Marchand sous le maillot du XV de France, Jerome Kaino va devoir rendre son brassard du Stade Toulousain, contraint et forcé. Le Le double champion du monde néo-zélandais, qui étrennait ce brassard lors de la victoire sur le terrain du Racing 92 dimanche dernier (34-29), s'est aussi blessé à une cheville lors de cette rencontre, comme l'a signalé mercredi, en conférence de presse, son entraîneur Régis Sonnes.

"Jerome Kaino a été touché à la cheville le week-end dernier. Il devrait être absent pour trois semaines environ", a indiqué l'entraîneur des avants du leader du Top 14, qui recevra Montpellier samedi, à Ernest-Wallon (18h), dans le cadre de la 17e journée. "Favori face au MHR ? A la lecture du classement, peut-être, mais quand on voit la qualité de cette équipe et la profondeur de cet effectif... (...) Bien sûr que Montpellier risque d'être piqué au vif compte-tenu de ses derniers résultats. On s'attend à une réaction de la part des Héraultais." Et Sonnes de rappeler le score du match aller au GGL Stadium, où Toulouse avait bu la tasse (66-15).

A noter par ailleurs que le trois-quarts Arthur Bonneval est lui rétabli et postule pour le match du week-end.