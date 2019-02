Toulouse: "Ils font du magnifique travail", apprécie Novès

Invité sur RTL à évoquer la situation actuelle du Stade Toulousain, en marge de l'audience devant le tribunal des prud'hommes jeudi, à Toulouse, et avec la perspective d'un possible retour dans son club de coeur à court ou moyen terme, Guy Novès veut dans l'immédiat se consacrer uniquement au "combat d'une vie" pour obtenir gain de cause dans le litige qui l'oppose à la FFR, suite à son licenciement pour "faute grave" de son poste de sélectionneur du XV de France.

"Je ne peux pas répondre à cette question, a déclaré Novès, auquel n'a pas échappé le retour au premier plan de l'équipe de la Ville Rose. D’abord, le Stade est leader du championnat. Toute l’équipe, du président aux entraîneurs, ce sont tous des anciens joueurs que j’ai entraîné de nombreuses années, que je connais très bien. Actuellement, ils font du magnifique travail, les résultats en Top 14 et en Coupe d’Europe en témoignent. Même si quelques appels du pied très gentils de certains, les compétences sont à l’intérieur du club. Il faut donc les laisser travailler sereinement. (…) Mais le jour où Bernard Laporte et ses amis ne seront plus à la tête de la Fédération, peut-être qu’on me verra apparaître quelque part…"

L'entraîneur le plus titré du rugby français est âgé aujourd'hui de 65 ans.