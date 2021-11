Toulouse : Guitoune va prolonger de deux ans

Guitoune titulaire contre Brive

Sofiane Guitoune se plaît dans la Ville Rose et il va encore le prouver.Nos confrères de RMC Sport nous apprennent ainsi ce lundi qu'Une signature attendue sachant que Guitoune et ses dirigeants avaient trouvé récemment un terrain d'entente pour que le joueur de 32 ans prolonge l'aventure chez le champion de France et d'Europe. Un nouveau bail de deux ans qui colle à l'état d'esprit de l'international français aux neuf sélections - il n'est plus apparu sous le maillot tricolore depuis la dernière Coupe du Monde, en 2019 - dans la mesure où ce dernier ne semblait pas voir l'avenir ailleurs que sous les couleurs de ce club. Un club qui lui a permis d'ajouter à un palmarès qui ne présentait qu'un titre de champion de France de Pro D2 (en 2010 avec Agen) les trois plus belles lignes de sa carrière jusqu'à maintenant, avec ce sacre en Champions Cup obtenu cette année ainsi que les deux titres de champion de France venus s'ajouter en 2019 et 2021 (doublé Coupe d'Europe-championnat) aux dix-neuf précédents glanés par Toulouse.Gravement blessé à un genou en mars dernier, le centre arrivé en 2016 de l'UBB après avoir évolué auparavant sous les couleurs d'Agen, Albi et PerpignanGuitoune, qui a retrouvé récemment les pelouses de Top 14 après sa longue absence, n'est ainsi apparu que trois fois cette saison jusqu'à maintenant, dont deux comme titulaire. La dernière en date remonte d'ailleurs à samedi, lors de la victoire dans la douleur (18-11) de champions de France fortement diminués sur la pelouse du stade Ernest-Vallon face à Brive. Avec cette prolongation de deux ans, Guitoune continue bien la semaine.