Toulouse : Examens lundi pour Dupont

Examens lundi pour Antoine Dupont. La Coupe du Monde est terminée depuis près d'un mois et les Mondialistes ont retrouvé leurs clubs respectifs, avec le Top 14 pour la plupart des Bleus présents au Japon. Tous sauf un : Dupont (23 ans), le seul d'ailleurs de tous les joueurs présents sous le maillot de l'équipe de France lors de l'aventure nippone à ne pas avoir repris la compétition. Pire : le feu-follet du Stade Toulousain, rentré blessé de cette Coupe du Monde, attend toujours de retrouver le chemin de l'entraînement. La faute à une blessure au dos (trait de fracture de fatigue) contractée avant le match du 6 octobre dernier face aux Tonga lors du premier tour et qui a obligé l'explosif numéro 9 à jouer diminué la suite du tournoi, lui qui participait là à son premier Mondial chez les A (il avait déjà disputé la compétition chez les juniors). Et alors qu'il aurait dû débuter la rencontre face aux Tonga comme il avait été titularisé lors de la première, contre l'Argentine, Dupont n'avait été que remplaçant, se contentant de 25 minutes en fin de match. Aligné d'entrée ensuite lors du quart de finale face au pays de Galles en quarts de finale en dépit de cette douleur (ce que n'aurait toujours pas digéré le président de Toulouse Didier Lacroix), le jeune demi de mêlée aurait dû renouer avec la compétition le 4 novembre dernier, comme tous les autres internationaux français.

Dupont obligé de passer par la case opération ?

Pas encore rétabli malgré les deux semaines de repos, le Toulousain avait eu droit à une semaine supplémentaire. A ce jour, en dépit de son plus grand soin à respecter le protocole médical, avec notamment le port d'un corset jusqu'à lundi dernier et la Nuit du Rugby à Paris, il n'est pourtant toujours pas remis et son club commence à trouver le temps long. C'est dans ce sens qu'il fera passer des examens lundi à son joueur, a annoncé vendredi l'entraîneur de la défense Laurent Thuéry. « On va attendre patiemment lundi d'avoir les résultats de l'examen et on verra ce que l'on fait », a répondu le technicien à une question évoquant l'arrivée d'un éventuel renfort pour remplacer Dupont si l'absence de ce dernier venait encore à se prolonger. D'autant qu'à en croire La Dépêche, le trait de fracture de fatigue dont souffre l'international français pourrait l'obliger à se faire opérer et à attendre plusieurs mois avant de pouvoir retrouver les terrains. Si, en revanche, les examens que passera le grand absent du moment chez les Rouge et Noir attestent d'une amélioration, le natif de Lannemezan pourrait reprendre l'entraînement avant la fin de l'année et participer aux deux dernières journées de 2019, les 21 et 28 décembre prochains. Du côté de la Ville Rose, on prie pour que la deuxième solution l'emporte.