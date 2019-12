Toulouse : Dupont satisfait d'avoir rejoué, Ramos déçu du résultat

Pendant 50 minutes, les Toulousains ont été presque parfaits. Menant largement au score face à Toulon, les joueurs d’Ugo Mola ont petit à petit cédé pour finalement concéder le match nul à la dernière minute. Un résultat qui, il ne s’en cache pas, a provoqué de la frustration chez Thomas Ramos. « C'est frustrant, assure l’international français dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. C'est un peu dur de se dire que l'on n'est pas capables de gagner un match quand on mène 13-0 à la maison. » L’arrière toulousain a également confié ne pas avoir reconnu son équipe, qui n’a pas forcément été à la hauteur ce dimanche en clôture de la 12eme journée du Top 14 « Sur le contenu, ce n'est pas ce que l'on a l'habitude de proposer. On a manqué d'initiatives en attaque, analyse Thomas Ramos. Cela faisait un moment que l'on n’avait pas senti cette panique dans l'équipe. » Un sentiment de panique qui a coûté deux points au Stade Toulousain.

Dupont : « On n'est pas passé à côté »

Cette rencontre de gala au Stadium a été l’occasion pour Antoine Dupont de retrouver sa place sur le terrain. Absent depuis son retour de la Coupe du Monde en raison d’une blessure au dos, le demi de mêlée toulousain est entré en jeu pour les 20 dernières minutes, à son plus grand bonheur. « On avait tous envie de reprendre en club après la Coupe du Monde, ça a été un peu plus retardé pour moi. Même si ça n'a pas été la fin escomptée, j'étais content de pouvoir rejouer, a confié au micro de Canal+ le demi de mêlée international. Le dos, ça va, j'ai pris mon temps de me soigner, j'espère que ça ne reviendra pas. » Une rencontre qui, il le confirme, ne s’est pas jouée à grand-chose, surtout en raison des conditions de jeu difficiles. « Les Toulonnais étaient venus avec des ambitions, on le savait, ils ont joué parfaitement leur match à l'extérieur avec beaucoup d'occupation. Ils nous ont beaucoup contrariés sur la touche et la mêlée, avec un ballon humide, résume Antoine Dupont. Sans une conquête propre, dans ces conditions, c'est compliqué. On n'est pas passé à côté, on était dans le match, on s'est engagé mais c'était un match d'hiver qui se joue à pas grand-chose. » Un match nul qui prive les champions en titre d’un retour sur le podium derrière Bordeaux-Bègles et Lyon.