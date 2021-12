Toulouse : Dupont et Marchand rempilent

Un signal fort avant la venue du Stade français



𝔸𝕟𝕥𝕠𝕚𝕟𝕖 et 𝕁𝕦𝕝𝕚𝕖𝕟, Stadistes jusqu'en 𝟚𝟘𝟚𝟟 & 𝟚𝟘𝟚𝟠 💫

🤝 Nos 2 capitaines prolongent leur chemin au Stade Toulousain et suivent la Trajectoire 2027 dont ils sont les premiers éléments ❤️🖤



Axe 1️⃣ : 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬 #Trajectoire2027 🔜 pic.twitter.com/yqqxgIMlgB



— Stade Toulousain (@StadeToulousain) December 24, 2021

Difficile pour le Stade toulousain de s'offrir plus beau cadeau de Noël. D'autant que ce n'est pas un mais deux présents que les Rouge et Noir ont trouvé sur leur sapin en ce jour de réveillon.Toulouse a annoncé ce vendredi que le demi de mêlée et le talonneur, tous deux internationaux, avaient paraphé un nouveau contrat. Le premier, élu récemment meilleur joueur du monde sur l'année 2021, s'est engagé jusqu'en 2027. Le second et grand absent du choc du 21 novembre dernier face aux All Blacks au Stade de France remporté par les Bleus est lui désormais lié au club toulousain jusqu'en 2028. "Antoine et Julien stadistes jusqu'en 2027 et 2028", a twitté le Stade toulousain, ravi à l'entendre de continuer d'écrire son histoire avec deux des moteurs de l'effectif actuel."Nos deux capitaines prolongent leur chemin au Stade toulousain et suivent la trajectoire 2027 dont ils sont les premiers éléments", poursuit le club sacré 21 fois champion de France (personne ne fait mieux à l'échelon national), rappelant que, à savoir consolider ses cadres (axe 1). Toulouse ne pouvait pas mieux s'y prendre. Dupont et Marchand, à la fois cadres de l'équipe comme du XV de France cher à Fabien Galthié, avaient en effet étéA deux jours pour les tenants du titre d'accueillir le Stade français, le signal est très fort.