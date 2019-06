Toulouse, destination finale

Ils ont tenu, tenu, tant qu’ils ont pu. Mais de miracle rochelais, il n’y aura plus. Toulouse, qui a enchanté la saison régulière en Top 14, disputera bien la finale la semaine prochaine au Stade de France, face à Clermont ou Lyon. Il reste la dernière étape, la plus dure évidemment, mais c’est déjà une première récompense pour tout le travail d’Ugo Mola et ses hommes, qui ont donc disposé de La Rochelle (20-6) en prenant le large à partir de l’heure de jeu. C’est le grand retour du Stade à ce niveau, pour la première fois depuis 2012.

Les joueurs de Xavier Garbajosa, qui faisait face à son équipe de cœur, s’étaient pris à rêver d’un parcours à la castraise la saison passée, après leur succès sur le terrain du Racing la semaine dernière qui offrait au club la première demie de son histoire. Mais la dynamique n’a donc pas eu le pas sur le repos et surtout la mécanique bien huilée des Toulousains, qui ont eu la marge nécessaire pour attendre de pouvoir enfoncer le clou, après une première période où l’efficacité a un peu fait défaut.

Huget: "On ne pouvait pas partir en vacances"

Ça reste relatif, car Sofiane Guitoune a tout de même ouvert la marque dès le premier quart d’heure (7-0, 14e). Mais les coups de pied d’Ihaia West, double buteur en cinq minutes (22e, 27e), laissaient les visiteurs dans le match (7-6). Sûr de sa force, le club aux 19 titres de champion a continué, jusqu’aux deux essais en cinq minutes, là aussi, de Sébastien Bézy qui venait d’entrer en début de seconde période (12-6, 60e) puis de Kolbe (17-6, 65e). Propre et sans bavure, ce qu’il fallait à Toulouse dans ce cadre toujours très spécifique des demies sur terrain neutre (à Bordeaux, cette année).

"On avait à cœur de concrétiser tout ce qu’on a fait, on l’a répété entre nous, savoure Guitoune sur Canal+. C’est bien beau, mais ce sont ces matches-là qui comptent. On ne s’est pas reniés, j’espère que ça nous sourira encore." "On sentait qu’on ne pouvait pas partir en vacances, ce n’était pas possible, appuie Yoann Huget. On s’est resserrés à la mi-temps, on a remis les choses à l’endroit avec un jeu un peu plus direct, et ça a fonctionné. On le mérite. On verra en finale, ce sera du 50-50. Il faut savourer et profiter, car ce sont quand même des moments rares". Et la semaine prochaine, tout sera encore tellement différent…