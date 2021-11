Toulouse : De retour sur les terrains, Sofiane Guitoune discute pour prolonger son contrat

Sofiane Guitoune compte bien rester fidèle au Stade Toulousain. Le trois-quarts centre international (9 sélections) est redevenu un joueur de rugby professionnel dimanche dernier lors de la défaite des champions de France en titre sur la pelouse du Racing 92 en clôture de la 9eme journée du Top 14. En effet, le natif d’Alger a été absent quasiment sept mois après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche subie à la fin du mois de mars dernier lors d’une défaite de son équipe face à Montpellier. « Ça fait plaisir de rejouer au rugby. La compétition me manquait, a déclaré Sofiane Guitoune dans des propos recueillis en conférence de presse par l’AFP. J'ai un peu saoulé les coaches parce que le retour était prévu pour Perpignan à la base. J'ai gratté une petite semaine. »

Guitoune : « Une envie commune de continuer l’aventure »

Un retour sur les terrains qui arrive au meilleur moment. En effet, le contrat de Sofiane Guitoune avec le Stade Toulousain arrive à son terme à l’issue de cette saison 2021-2022. Toutefois, le trois-quarts centre international ne compte pas partir très loin de son club depuis l’été 2016. « On est en bonne discussion, ça va avancer, a-t-il confié à l’occasion de cette conférence de presse. Il y a une envie commune de continuer l’aventure. » Un avenir assuré qui devrait lui permettre de se concentrer sur son retour au meilleur niveau, lui qui a goûté à l’équipe de France et qui a confié avoir apprécié les « messages d'encouragement et de compassion » qui lui ont été transmis à la suite de sa blessure. « Je pense être quelqu'un qui donne, sans se retenir. Les gens aiment bien ça et redonnent en échange, a-t-il ajouté. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des moments difficiles, mais je n'ai pas changé ma façon d’être. » Mais maintenant, place au terrain pour Sofiane Guitoune.