Toulouse : Cros à nouveau blessé et absent trois mois

Les mauvaises nouvelles se suivent pour Toulouse. Si les Rouge-et-Noir réussissent un début de saison quasiment parfait, étant leader invaincu du Top 14 après deux journées, le bilan est bien moins rose concernant les blessures. En effet, alors que Romain Ntamack sera absent pour une durée de trois à cinq semaines, la situation est encore plus sérieuse pour François Cros. De retour dans le groupe ce week-end après avoir été blessé au genou gauche lors du barrage remporté la saison passée face à La Rochelle, le troisième-ligne n’a passé que trois petites minutes sur la pelouse du Stade Ernest-Wallon lors du succès face à Toulon ce dimanche en clôture de la 2eme journée du Top 14, cédant sa place à Théo Ntamack pour sa première en Top 14 après avoir remplacé initialement Anthony Jelonch. A l’issue de la rencontre, Clément Poitrenaud n’avait pas caché son désarroi et évoqué une blessure en récidive du joueur de 28 ans.

Cros absent pour la tournée du XV de France

Au lendemain de la rencontre, François Cros a passé des examens afin de fixer le diagnostic. Selon les informations de RMC Sport, ce dernier est lourd pour le troisième-ligne international (16 sélections). En effet, le Toulousain souffre d’une « désinsertion du ligament latéral interne » du genou gauche, blessure qui va nécessiter une intervention chirurgicale prévue très prochainement. La durée de la convalescence est d’ores-et-déjà estimée à trois mois, soit jusqu’au début du mois de décembre prochain. Il est donc quasiment acquis que François Cros ne sera pas disponible en vue de la tournée automnale du XV de France, qui verra le vainqueur du dernier Tournoi des 6 Nations défier successivement l’Australie puis l’Afrique du Sud au Stade de France les 5 et 12 novembre avant un dernier match à Toulouse face au Japon le 20 novembre, le tout à un an de la Coupe du Monde. Une blessure qui arrive au pire moment pour François Cros, qui pourrait toutefois retrouver la compétition pour l’entrée de Toulouse en Champions Cup au début du mois de décembre.