Toulouse : Cinq ans de plus pour François Cros

Cros, une progression permanente

La continuité est de mise du côté de Toulouse. Sacré champion de France et d’Europe, le club de Haute-Garonne entend conserver aussi longtemps que possible le noyau dur de son effectif. Alors qu’Antoine Dupont et Julien Marchand ont respectivement prolongé leurs contrats jusqu’en 2027 et 2028, imités ensuite par Cyril Baille, désormais lié au Stade Toulousain jusqu’en 2027, c’est un élément majeur du groupe constitué par Ugo Mola qui restera sous le maillot rouge et noir pour les cinq saisons à venir. En effet, par l’intermédiaire de son compte officiel Twitter, l’actuel deuxième du classement du Top 14 a confirmé que le troisième-ligne aile international Français Cros (11 sélections) a officiellement prolongé son engagement jusqu’en juin 2027. « Auteur de 93 plaquages cette saison, notre sécateur formé au club poursuit sa route en rouge et noir et conclut notre magnifique année 2021 », a ainsi déclaré le Stade Toulousain.Pur produit du centre de formation du club sacré à 21 reprises champion de France et cinq fois vainqueur en Coupe d’Europe, François Cros est progressivement devenu un cadre du club depuis ses débuts au niveau professionnel en janvier 2016, avec un premier match sur la scène européenne face à Oyonnax et une entrée en jeu à la place d’un certain Thierry Dusautoir. Au total, François Cros a déjà pris part à 100 rencontres de Top 14 mais également à 26 matchs de Champions Cup. Des performances en club qui lui ont également ouvert les portes du XV de France lors des matchs de préparation en vue de la Coupe du Monde 2019, avec une première sélection lors de la victoire face à l’Ecosse sur la pelouse de l’Allianz Riviera et même une titularisation. Son principal fait d’armes sous le maillot de la sélection restera une titularisation en troisième-ligne lors de la victoire face aux All Blacks le 20 novembre dernier.