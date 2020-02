Toulouse : Baille pas avant six semaines

Son Tournoi des 6 Nations avec le XV de France est d’ores et déjà terminé, mais pas sa saison avec le Stade Toulousain ! Cyril Baille sera en effet absent six semaines, selon les informations de L’Equipe, suite à sa luxation de l’épaule droite subie lors de la victoire du XV de France au pays de Galles samedi dernier à Cardiff. Le pilier de 26 ans devrait donc revenir sur les terrains la semaine du 6 avril, ce qui lui fera manquer les matchs de Top 14 contre Bayonne, Lyon et Agen, et le quart de finale de Champions Cup sur le terrain de l’Ulster. Cette saison, Cyril Baille a disputé sept matchs avec les Rouge et Noir, et a inscrit un essai.