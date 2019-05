Toulouse: Avec la grosse équipe chez Bordeaux-Bègles

Déjà assurés de terminer la saison régulière à l'une des deux premières places du Top 14, promettant un ticket direct pour les demi-finales, les Toulousains peuvent en cas de succès ce dimanche chez Bordeaux-Bègles creuser un écart définitif avec leur dauphin Clermont. Et ainsi être sûr de finir la phase régulière à la première place du classement. Quant à l'UBB, 9e, le club pourrait être éliminé de la course aux barrages avant même le coup d'envoi de son match, comptant pour la 25e levée, en fonction du résultat de La Rochelle ce samedi à Lyon (20h45).

Ugo Mola a choisi d'aligner une équipe très compétitive avec notamment Dupont à la mêlée et l'association Ntamack-Guitoune au centre. Le Springbok Kolbe et Huget débutent quant à eux respectivement à l'arrière et sur une aile. Le pack est emmené par le capitaine néo-zélandais Kaino qui aura son vice-capitaine, Tekori, un niveau plus bas en 2e ligne.

Côté girondin, Serin disputera son dernier match sous le maillot de l'UBB au stade Chaban-Delmas. Le capitaine fera ses adieux à son public avant de prendre la direction de Toulon la saison prochaine.

Le XV toulousain: Kolbe - Huget, Guitoune, Ntamack, Bonneval - Holmes, Dupont - Kaino (cap.), Placines, Elstadt - Tekori, Verhaeghe - Van Dyk, Mauvaka, Baille

Le XV bordelo-béglais: Buros - Tilsley, Dubié, Seuteni, Tamanivalu - James, Serin (cap.) - Amosa, Woki, Diaby - Galarza, Douglas - Tabidze, Pelissié, Afatia