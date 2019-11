Toulouse : Arthur Bonneval jusqu’en 2022

Arrivé au club à l’âge de 7 ans, en 2002, Arthur Bonneval reste fidèle au Stade Toulousain ! Le centre (ou ailier) a prolongé ce jeudi son contrat pour deux années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2022 avec le club champion de France. « Je suis très satisfait de conserver dans notre effectif un enfant du club en la personne d’un joueur tel qu’Arthur Bonneval. Le voir évoluer sous nos couleurs pour deux saisons supplémentaires témoigne de son adhésion à notre projet sportif mais aussi humain et nous sommes fiers d’avoir mérité sa confiance depuis maintenant 17 ans. Je souhaite associer à cette prolongation de contrat, ses anciens dirigeants et entraîneurs, qui ont su contribuer à construire l’homme et le joueur qu’il est devenu », a déclaré Didier Lacroix, le Président du Stade Toulousain, sur le site officiel du club. Arthur Bonneval a fait ses débuts professionnels avec Toulouse lors de la saison 2013-14, et a disputé depuis 46 matchs de championnat (16 essais) et 6 en Coupe d’Europe (4 essais).