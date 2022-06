Toulon : Un retour de Kolbe en Afrique du Sud démenti par Lemaître

The Stormers are reportedly looking into the potential of signing a Springbok regular as a replacement for France-bound fullback Warrick Gelant next season. https://t.co/izWiuCo0FL

Kolbe vu comme le remplaçant de Gelant

L’avenir de Cheslin Kolbe s’inscrit-il à Toulon ? Arrivé sur la Rade l’été dernier en provenance de Toulouse avec un contrat de trois ans, l’ailier champion du monde avec l’Afrique du Sud a connu une première saison sous les couleurs du RCT loin d’être évidente. Longtemps absent à cause d’une blessure contractée avec les Springboks, le joueur de 28 ans n’a pu prendre part qu’à treize rencontres cette saison, avec quatre essais à son actif. La situation du natif de Kraalfontein a été remise en cause très récemment par la presse sud-africaine. En effet, selon le SA Rugby Magazine, les dirigeants des Stormers seraient attentifs concernant Cheslin Kolbe, qui a déjà évolué entre 2013 et 2017 au sein de l’équipe participant désormais à l’United Rugby Championship et qui prendront part à la Champions Cup la saison prochaine. Une formation qu'il a quitté il y a cinq ans pour rejoindre Toulouse et le Top 14.Un potentiel retour de Cheslin Kolbe aux Stormers aurait pour objectif de pallier le départ annoncé de Werrick Gelant. En effet, l’arrière aux neuf sélections avec l’Afrique du Sud serait sur les tablettes du Racing 92 pour la saison prochaine. Toutefois, un départ de Cheslin Kolbe ne semble pas dans les plans de Bernard Lemaître. « Ce que je peux vous dire, c’est qu’il n’y a rien de concret pour l’instant, aucune approche, a confié le président du RC Toulon dans des propos recueillis par le site spécialisé Rugbyrama. Il n'y a rien qui me fait dire que Cheslin Kolbe ne sera pas à la reprise des entraînements le 13 juillet prochain. » Une déclaration qui devrait rapidement calmer le frisson qui a pu traverser les supporters du RCT quand cette rumeur venue d’Afrique du Sud a commencé à se répandre. Au sortir d’une saison loin d’être simple, avec une finale de Challenge Cup perdue face à Lyon et une huitième place en Top 14, le club varois entend compter sur toutes ses forces vives pour rebondir.