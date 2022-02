Toulon : Un intérêt pour Berdeu

Berdeu n’a pas fermé la porte à un retour à Toulon

Toulon va repartir avec un effectif et un staff renouvelés l’été prochain. Alors que Franck Azéma a pris la relève de Patrice Collazo en octobre dernier au poste de manager sportif, l’ancien entraîneur de Clermont pourra bénéficier du renfort de Pierre Mignoni, qui sera le Directeur du Rugby du RCT jusqu’en 2026. Pour ce qui est de l’effectif, les principaux changements concerneront le poste de demi d’ouverture puisqu’Anthony Belleau s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec Clermont quand Montpellier a récemment officialisé la signature de Louis Carbonel jusqu’en 2025. Un duo qui sera remplacé par Ihaia West, qui a décidé de quitter La Rochelle pour relever le défi toulonnais. Mais un deuxième numéro 10 devrait rejoindre la Rade l’été prochain et, selon les informations du quotidien local Var-Matin, la principale piste du club toulonnais serait Léo Berdeu.L’actuel meilleur marqueur du Top 14 évolue sous les couleurs de Lyon, où il est sous les ordres de Pierre Mignoni. Mais le natif de Cannes reste un pur produit du centre de formation du RC Toulon avant de lancer sa carrière professionnelle en 2016 à Lyon avant d’être prêté à Agen par le club rhodanien de 2018 à 2020. « C’est à Toulon que j’ai compris que j’avais peut-être un avenir dans le rugby. C’est là-bas que je me suis construit, avait déclaré Léo Berdeu à Var-Matin en novembre dernier. C’est là-bas que je retournerai peut-être un jour. » Toutefois, l’ancien coéquipier de Louis Carbonel en équipes de jeunes devra convaincre ses dirigeants de le laisser partir ou faire en sorte que le RCT dédommage le LOU pour le recruter. En effet, Léo Berdeu est sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en juin 2024 et rien ne laisse présager que Yann Roubert et Xavier Garbajosa, futur homme fort à Lyon, fasse un cadeau à Pierre Mignoni.