Toulon : Un départ n'est pas la solution envisagée par Baptiste Serin

Serin : « L'intime conviction que ce groupe va réussir »

De quoi sera fait l’avenir de Baptiste Serin ? Le demi de mêlée international (42 sélections), arrivé à Toulon en 2019 après sept saisons dans son club formateur Bordeaux-Bègles, arrive au terme de son contrat avec le club de la Rade. Alors que plusieurs clubs du Top 14 pourraient être intéressés par son profil, le natif de La-Teste-de-Buch n’a pas encore pris une décision mais la possibilité de poursuivre l’aventure démarrée il y a un peu moins de trois ans avec la formation varoise n’est pas de l’ordre de l’impossible. « Pour l'instant, mon aventure a un goût d'inachevé. On va voir ce qu'il se passe mais j'aimerais poursuivre à Toulon, a déclaré Baptiste Serin dans un entretien accordé au magazine Midi Olympique. Je crois en l'équipe, en ce projet et j'ai beaucoup de sympathie pour mon président, une belle personne. Nous discutons. »Un départ qui laisserait le joueur de 27 ans dans une situation inconfortable « J'ai l'impression que si je pars de Toulon, je vais laisser les mecs dans le flou, affirme Baptiste Serin. J'aimerais aussi ne pas partir du jour au lendemain. » Se rappelant l’état d’esprit qui était le sien lors de la saison 2018-2019, sa dernière sous les couleurs de l’UBB, assurant qu’il n’allait pas s’acharner en Gironde, l’international tricolore est convaincu qu’il y a quelque chose à faire dans le Var. « Je suis à Toulon depuis trois ans, dont une année coronavirus, durant laquelle je suis persuadé que nous aurions fait quelque chose, affirme-t-il. Puis, j'ai l'intime conviction que ce groupe va réussir. Je n'ai jamais évolué dans une équipe de ce niveau. » Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, avec une 11eme place et un changement d’entraîneur, Baptiste Serin est confiant pour l’avenir du RCT. « Ça va prendre, affirme-t-il. J'en suis convaincu, comme je l'étais que l'UBB allait rapidement devenir une des meilleures équipes du Top 14. » Seul le terrain sera juge des capacités de l’effectif toulonnais.