Toulon: Un demi de mêlée springbok en joker

Deux défaites après trois journées, dont un premier lourd revers à Mayol contre Lyon (6-20) : le bilan du Rugby Club Toulonnais, avant la réception du Racing 92 ce dimanche (16h50), peut déjà apparaître comme préoccupant.

C'est dans ce contexte que le club varois, confronté à l'absence de Baptiste Serin, sa recrue mobilisée avec le XV de France au Japon, et d'Anthony Meric, blessé à un genou, a annoncé ce jeudi la signature en tant que joker médical Coupe du monde du demi de mêlée sud-africain Louis Schreuder (29 ans ; 1,84m, 82kg). Joueur des Sharks, le Springbok - sa seule et unique sélection remonte au 2 décembre 2017 face au pays de Galles - a rejoint ses nouveaux coéquipiers, prêt à se soumettre aux examens médicaux de rigueur et à intégrer le groupe de Patrice Collazo dans l'attente de sa qualification par la LNR.