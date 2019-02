Toulon toujours bredouille à Agen

Et toujours pas le moindre point pris à l'extérieur par les Toulonnais après 16 journées du Top 14 ! Samedi, comme Montpellier plus tôt dans la journée, le RCT a enterré ses derniers espoirs de qualification en phase finale avec la défaite (19-10) concédée sur une pelouse d'Armandie, où les Agenais n'avaient pourtant plus remporté le moindre succès depuis... 5 mois (un succès 22-17 sur l'UBB, le 15 septembre dernier, ndlr) !

Un match de la dernière chance, vraiment ? Les Varois n'en ont pas donné l'impression, surtout dans une première période portes ouvertes, où l'arrière Hugo Bonneval n'était pas si loin de la vérité en pointant ces "60 plaquages ratés", dont sauront profiter le capitaine Antoine Miquel (12e) et l'ailier Benito Masilevu (35e). La mêlée des visiteurs ne rattrapait rien avec ces 2 ballons perdus en 40mn face à un adversaire fidèle à ses principes d'un ouvert. Et le score, déjà large à la pause (16-3), se creusait dès le retour des vestiaires avec une nouvelle faute toulonnaise, sanctionnée par Leo Berdeu (54e). A l'image de leur manager Patrice Collazo, sans réaction sur la touche, Toulon s'inclinait sans se révolter et malgré l'essai bien trop tardif de François Trinh-Duc (77e). Le miracle de Mayol face à Paris, avant la trêve, n'était donc pas un déclic : l'horizon du club de Mourad Boudjellal reste plus que jamais celui de la lutte pour le maintien.

Surtout après le réveil de l'Usap, qui accueillera Agen le week-end prochain et pourrait, à défaut de se sauver, jouer un rôle d'arbitre ; Toulon (11e), avant le match de Grenoble face à La Rochelle dimanche (12h30), laisse son vainqueur du jour revenir à 7 points et se prépare à des matches sous haute tension face à Pau, puis à... Perpignan.