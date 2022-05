Toulon : Sinzelle va revenir pour trois saisons

[𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋]

Azéma attend beaucoup de Sinzelle

Jérémy Sinzelle va être de retour au bercail cet été. Après avoir passé la dernière décennie sous les couleurs du Stade Français Paris, avec un titre de champion de France en 2015, puis celles de La Rochelle, club avec lequel il a pris part à la finale de la Champions Cup et du Top 14 la saison passée, le natif de Nice va retrouver l’équipe au sein de laquelle il a fait ses débuts en 2008. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, le RC Toulon a annoncé la signature de Jérémy Sinzelle jusqu’en juin 2025, soit un contrat portant su les trois prochaines années. Le joueur de 31 ans va ainsi renforcer une ligne de trois-quarts toulonnaise qui pourra compter sur l’actuel joueur du Stade Français Paris Waisea mais également sur Duncan Paia’aua, qui a prolongé son contrat avec le RCT jusqu’en 2025.Manager général du RC Toulon, Franck Azéma n’a pas caché sa satisfaction après cette signature de premier plan. « Nous sommes ravis du retour de Jérémy au Rugby Club Toulonnais. Après avoir mené une grande partie de sa carrière à Paris et La Rochelle, il redécouvrira son club, qui a incontestablement bien changé, a confié le technicien dans un communiqué. Il renforcera les lignes arrières et apportera toute son expérience et sa polyvalence au jeu des trois-quarts. Jérémy est, avant tout, un grand compétiteur, il a ce tempérament d’aller chercher la gagne en permanence et le diffuse autour de lui. » Mais, avant de retrouver la Rade, Jérémy Sinzelle a encore des objectifs à atteindre avec La Rochelle, qui défie Montpellier ce samedi en quarts de finale de la Champions Cup et qui est toujours en lice pour la phase finale du Top 14 dans une fin de saison très indécise.