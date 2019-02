Toulon : Savea répond à l’attaque de Boudjellal

Particulièrement visé par la violente charge de son président, suite au revers encaissé samedi à Agen (19-10, 16e journée de Top 14), Julian Savea a répondu via son compte Twitter. L’ailier néo-zélandais du Rugby Club Toulonnais veut notamment chasser les mauvaises ondes : "En mettant toute la négativité derrière moi, et en adoptant une attitude positive cette semaine, que je sois bienvenu ou pas, je suis toujours sous contrat avec mon équipe et je continuerai à m’entraîner dans les prochaines semaines avec mes frères." Le champion du monde 2015, dont la performance à Agen a été à la hauteur de l’échec des Varois chez le 12e du classement du Top 14, a été invité par Mourad Boudjellal à faire ses valises, s’il le souhaitait. Les rugbymen toulonnais, 11e, accueilleront Pau samedi prochain.