Toulon : S.Tolofua en approche pour la saison prochaine

Toulouse ne devrait pas garder inchangé son effectif en vue de la saison prochaine. Alors que les dirigeants du club haut-garonnais ont obtenu l’accord de nombreux cadres, dont notamment Antoine Dupont et Romain Ntamack, il ne devrait pas en être de même avec Selevasio Tolofua. Le joueur de 25 ans, lancé dans le grand bain en 2016 et international français à deux reprises sous les ordres de Fabien Galthié, arrive au bout de son contrat à l’issue de la saison 2022-2023 et aucun accord n’a été trouvé avec ses dirigeants pour un renouvellement. Une faille qui, selon les informations de RMC Sport a attisé les convoitises et une autre grosse cylindrée du Top 14 aurait décroché la timballe. Après avoir attiré en 2019 son frère, le talonneur Christopher Tolofua, le RC Toulon aurait déjà un accord ferme avec le natif de Lille en vue de la saison prochaine, ce dernier aurait déjà confirmé au Stade Toulousain son intention de ne pas prolonger l’aventure.

S.Tolofua pour remplacer Parisse

Si cette signature venait à être confirmée dans les semaines à venir, le tandem formé par Pierre Mignoni et Franck Azéma réaliserait un gros coup et tiendrait par la même occasion le remplaçant attitré à Sergio Parisse. A 39 ans, le robuste troisième-ligne italien va raccrocher les crampons de manière définitive l’été prochain après avoir reculé l’échéance d’une année supplémentaire. Cette arrivée à Toulon de Selevasio Tolofua permettrait surtout à ce dernier d’exaucer son souhait de jouer à nouveau aux côtés de son frère, avec lequel il a déjà évolué sous les couleurs toulousaines entre 2016 et 2019. Le joueur de 25 ans apporterait aussi à l’effectif toulonnais son expérience et son vécu, lui qui a été sacré champion de France à deux reprises mais également ajouté la Champions Cup à son palmarès lors de la saison 2020-2021 qui avait vu le Stade Toulousain faire le doublé. Un départ qui devrait permettre à la jeune génération haut-garonnaise de gagner du temps de jeu, notamment Théo Ntamack.