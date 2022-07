Toulon : Roux signe à Bath comme joker médical

✍️ We are pleased to confirm Ireland international lock @QuinnRoux has joined the club!

He joins as second row injury cover from RC Toulon 💙



— Bath Rugby (@BathRugby) July 27, 2022

Bath ravi d’accueillir Roux

L’histoire se termine déjà entre Quinn Roux et Toulon. Après sept saisons sous les couleurs du Connacht, l’ancien joueur du Leinster a rejoint le club de la Rade l’été dernier avec un contrat portant sur deux saisons. Aligné à quatorze reprises par Franck Azéma, dont neuf titularisations pour un essai, le natif de Pretoria n’a pas marqué les esprits par ses performances sous les couleurs toulonnaises. L’international irlandais (16 sélections) ne prolongera finalement pas l’aventure pour la deuxième et dernière année de son contrat. Le club anglais de Bath a annoncé la signature de Quinn Roux pour l’intégralité de la saison 2022-2023 dans le rôle de joker médical. En effet, le dernier du championnat anglais doit composer avec la blessure de Charlie Ewels, sérieusement touché à un genou avec le XV de la Rose cet été.Récemment opéré du ligament antérieur d’un genou, le deuxième-ligne sera absent pour une durée estimée entre neuf et douze mois. Une situation qui a alors imposé au staff de Bath de trouver une solution. Ce dernier s’est donc tourné vers Quinn Roux, qui aura l’occasion de se relancer dans le championnat anglais. « Quinn Roux est un deuxième ligne de grande classe, il est une option de choix à ce poste grâce à sa grande puissance physique, a déclaré Johann van Graan, directeur du rugby du club de Bath dans un communiqué. C’est un joueur de niveau international qui a une grande expérience du rugby et nous sommes ravis d’accueillir un joueur ayant un tel pedigree. » Toulon, après avoir accueilli Sitaleki Timani et Mathieu Tanguy au poste de deuxième-ligne, perd un peu de concurrence dans ce secteur de jeu.