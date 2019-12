Toulon : Retour sur une année difficile pour Nehe Milner-Skudder

Recrue phare du RC Toulon aux côtés d’Eben Etzebeth, Nehe Milner-Skudder n’est toujours pas arrivé sur la Rade. Opéré à une épaule en juin dernier, intervention qui a réduit à néant ses chances de disputer la Coupe du Monde au Japon sous le maillot des All Blacks, l’ailier international néo-zélandais est revenu sur une année 2019 plus que compliquée. Ambassadeur de l’association Headfirst, dont la mission est d’accompagner les rugbymen dans les moments difficiles de leur carrière, l’ancien joueur des Hurricanes est revenu sur les douze derniers mois à l’occasion de l'ouverture du tout premier bureau de prévention du suicide installé en Nouvelle-Zélande. Une confession qui fait suite à un entretien accordé récemment au New Zealand Herald. « J'avais imaginé à quoi la saison ressemblerait pour moi mais je l'ai regardée se briser en morceaux juste devant moi sans pouvoir rien y faire », y avait déclaré Nehe Milner-Skudder.

Milner-Skudder a sombré en 2019

Lors de cette inauguration, le futur joueur du RC Toulon n’a pas cherché à cacher les difficultés sur le plan psychologique que l’accumulation de blessures sur une période de temps limitée a pu provoquer. « Cela a été l'une des années les plus difficiles de ma vie et de ma carrière, assure Nehe Milner-Skudder. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que je n'avais pas du tout joué cette année. Ne pas être capable de faire quelque chose, qui plus est quelque chose que vous aimez... c'était vraiment difficile à vivre. Parmi toutes les blessures que j'ai subies, les nombreux revers au cours de ma carrière, ça a été de loin le plus difficile à digérer. » Un retour à la compétition dans les semaines ou mois à venir du côté de Toulon seront, sans aucun doute, l’idéal pour retrouver le moral et le Néo-Zélandais est très attendu dans le Var.