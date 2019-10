Toulon: Retour de capitaine Lakafia, Savea remplaçant contre La Rochelle

Toulon recevra La Rochelle ce dimanche à Mayol lors du match de clôture du 6e acte de Top 14 (16h50). A égalité au classement avec deux victoires, les deux clubs possèdent 9 points et se situent à peine trois points plus haut que le Racing 92, 13e et barragiste.

Pour aborder ce rendez-vous, Patrice Collazo enregistre le retour de son capitaine Lakafia en 3e ligne, Isa l'accompagnera en numéro 8. Plus bas en 2e ligne, Rebbadj sera également de la partie. Derrière, Belleau est préféré à Carbonel pour débuter à l'ouverture tandis que le champion du monde All Black, Savea, sera remplaçant.

Le XV toulonnais: Cordin - Ikpefan, Dachary, Heriteau, Dakuwaqa - Belleau, Schreuder - Isa, Lakafia (cap.), Onambele - Alainu'uese, Rebbadj - Louw, Etrillard, S. Taofifenua