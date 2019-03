Toulon reprend confiance

Puisque les phases finales lui sont a priori interdites sur le plan comptable, le Racing Club Toulonnais se réjouit comme il peut. Dans cette saison poussive et décevante, la première victoire (11-24) à l'extérieur des joueurs de Patrice Collazo, dimanche, à Perpignan est forcément un motif de satisfaction. Incapables de prendre le moindre point en déplacement dans cet exercice 2018-2019, les Varois ont attendu la 18e journée et un affrontement avec la lanterne rouge pour débloquer leur compteur. L'autre source de promesses, c'est l'abnégation et l'efficacité du XV reconduit par Collazo après le succès contre Pau à Mayol une semaine plus tôt (38-11). Le cocktail entre les jeunes au talent certain comme Louis Carbonel, Jean-Baptiste Gros ou Corentin Vernet, et des joueurs plus chevronnés, mais délaissés des rassemblements internationaux (François Trinh-Duc, Hugo Bonneval, etc...), a été de nouveau payant en terre catalane.

On y arrive parce qu'on a un entraîneur qui nous donne notre chance Louis Carbonel (ouvreur du RCT)

Certes, il ne s'agissait que de l'Usap, qui n'a toujours pas gagné devant son public d'Aimé-Giral. Mais Collazo aura forcément apprécié la capacité de résistance de son équipe, menée 8 à 0 après un démarrage à l'envers et un essai bien construit de Jonathan Bousquet (14e). L'efficacité au pied de Trinh-Duc (100% de réussite sur 3 transformations et une pénalité), la bonne orchestration de jeu du jeune Carbonel, champion du monde U20 et une supériorité physique globale permettaient au RCT de rester dans le coup. En trois minutes, Liam Messam (35e), après un bon travail de fixation, et le bulldozer Josua Tuisova (38e) sur un contre meurtrier, renversaient la situation avant la pause. Après le repos, la pugnacité catalane mettait à l'épreuve les joueurs de la Rade, suffisamment solides défensivement pour ne plus concéder d'essai. Un autre talent de la formation locale, le pilier Bruce Devaux, 20 ans, brisait même à son tour la dernière ligne perpignanaise à un quart d'heure de la fin pour plier l'affaire (66e).

"Cette victoire fait du bien, on avait besoin de ça pour se débloquer. On a longtemps défendu et l'état d'esprit était là. On l'a retrouvé. On pensait jouer le top 6 en début de saison, mais on s'est manqué sur le début de saison. En tout cas, c'est de bon augure pour la saison prochaine. Il y a de bons jeunes ici, on essaye de faire notre trou et on y arrive parce qu'on a un entraîneur qui nous donne notre chance", s'est réjoui Louis Carbonel au micro de Canal Plus. Au classement, Toulon revient à 11 points de la 6e place et peut s'offrir le luxe de rêver à un (très) improbable retour. Jamais une équipe avec autant de retard sur la dernière place virtuellement qualifiable pour les phases finales ne s'est qualifiée.