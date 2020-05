Toulon : Prolongation de contrat en approche pour Sergio Parisse

Sergio Parisse n’est pas décidé à raccrocher les crampons. L’ancien capitaine de la Squadra Azzurra et du Stade Français Paris, arrivé à Toulon en début de saison après quatorze saisons dans le club de la Capitale, va bien prolonger son engagement avec le club de la Rade pour une saison supplémentaire. Selon RMC Sport, tant l’Italien que ses dirigeants sont tombés d’accord sur un nouveau contrat dont la signature est prévue dans les semaines qui viennent. Un accord qui intervient alors que Bernard Lemaître, nouvel homme fort du RCT, a récemment confié au micro de Sud Radio qu’il souhaitait voir l’ancien Parisien rester. « On a proposé à Sergio Parisse de prolonger d’une saison, avait alors annoncé le successeur de Mourad Boudjellal à la tête du club toulonnais. Il y a quelques problèmes à régler avec son ancien club mais tout devrait se régler dans les prochaines semaines. Il se sent très bien au RCT. »

Toeava en renfort pour les lignes arrières

Alors que la prolongation de Sergio Parisse va permettre de conserver un pack fort, notamment avec le capitaine du XV de France Charles Ollivon, le RCT compte également se renforcer au niveau des lignes arrières. En fin de contrat avec Clermont à l’issue de cette saison de Top 14 tronquée, Isaia Toeava devrait bien porter la saison prochaines les couleurs toulonnaises et apporter un surcroît d’expérience à une ligne de trois-quarts très rajeunie et qui a bien besoin d’un cadre sur lequel s’appuyer pour continuer sa progression. L’ancien All Black (36 sélections) sera une des recrues phares de la première saison de l’après-Boudjellal, une saison où le RCT entend jouer à nouveau les premiers rôles après avoir terminé quatrième du classement cette saison.