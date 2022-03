Toulon : Priso a signé trois ans

Lemaitre : "Priso saura apporter toute son expérience"



Après Limoges, le stade Français et La Rochelle, le pilier gauche international au gabarit impressionnant (1m82, 110 kg)Le club varois a annoncé ce mardi queLe joueur d'origine camerounaise (il est né à Loum, au Cameroun) faisait partie des priorités de recrutement de Toulon, sachant que le club désormais présidé par Bernard Lemaitre a également déjà enrôlé dans l'optique du prochain exercice Waisea Nayacalevu (Stade Français) et Teddy Baubigny (Racing 92) mais aussi Ihaia West et Mathieu Tanguy, qui évoluent actuellement aux côtés de Priso sous les couleurs rochelaises. Toutefois, si le RCT rêvait de s'attacher les services de celui qui devra se confronter dans le Var à la concurrence de Bruce Devaux, Florian Fresia mais surtout Jean-Baptiste Gros, rien n'était encore officiel avant mardi.Dès lors que le transfert de l'international français aux 15 sélections (sa première cape date de 2018 lors du Tournoi des 6 Nations) a été finalisé,"Je suis très enthousiaste de l'arrivée de Dany Priso la saison prochaine. C'est un joueur de grande qualité, puissant et habile ballon en main, qui saura apporter toute son expérience en première ligne", s'est félicité le nouvel homme fort du RCT, ravi à l'idée de compter dans son effectifA noter que la saison prochaine, Toulon, actuellement douzième du classement, sera drivé par un tandem composé de Franck Azéma et de Pierre Mignoni, qui fera son grand retour chez les Rouge et Noir dans le costume de directeur du rugby.