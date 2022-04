Toulon : Poite futur membre du staff ?

Le futur staff du RCT se construit petit à petit. Alors que Franck Azéma verra Pierre Mignoni le rejoindre dans la Rade la saison prochaine, l’ancien entraîneur de Clermont et celui qui va quitter Lyon au terme de l’actuel exercice semblent voir été inspirés par ce que Montpellier a mis en place. En effet, Philippe Saint-André a intégré à son staff l’ancien arbitre Alexandre Ruiz, avec comme domaines d’action la discipline, les attitudes au contact ou encore les rucks. Dans la même veine, selon les informations de RMC Sport, Toulon pourrait enregistrer dans les mois à venir le renfort d’un arbitre international, en l’occurence Romain Poite. Sous contrat avec la Fédération Française de rugby jusqu’en juin prochain et le terme de la saison de Top 14, l’arbitre international a été courtisé par plusieurs clubs mais aurait donné sa préférence au RCT pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière dans le rugby.

Poite dans les pas de Ruiz et Garcès

Alors que les arbitres internationaux ont la possibilité d’aller au-delà de la limite d’âge fixée à 45 ans, Romain Poite n’entrera plus dans les plans de la FFR en vue de la saison prochaine et va donc se reconvertir dans l’entraînement. Un changement de carrière qui viendra imiter celui décidé ces dernières années par Alexandre Ruiz, qui était déjà entraîneur au niveau amateur en parallèle de sa carrière d’arbitre, mais également par Jérôme Garcès. Celui qui a dirigé la finale de la dernière Coupe du Monde entre l’Afrique du Sud et l’Angleterre pour conclure sa carrière a intégré le staff du XV de France en janvier 2021 et participé à l’évolution de la sélection tricolore, qui a réalisé le Grand Chelem lors du Tournoi des 6 Nations cette année. Pour Romain Poite, collaborer avec un club professionnel ne serait pas une première puisque, avec l’autorisation de la Direction Nationale de l’Arbitrage, il a participé à certaines séances d’entraînement du Stade Français Paris.