Toulon : Plusieurs semaines d'absence pour Cheslin Kolbe

[𝐈𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌𝐄𝐑𝐈𝐄]

𝐂𝐡𝐞𝐬𝐥𝐢𝐧 𝐊𝐨𝐥𝐛𝐞 sera éloigné des terrains plusieurs semaines 🚑



Toutes les infos ⤵



— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) April 21, 2022

Kolbe, la blessure qui tombe mal

La première saison de Cheslin Kolbe sous les couleurs de Toulon n’est pas un long fleuve tranquille. Transféré de Toulouse vers le club de la Rade l’été dernier, l’ailier international sud-africain a dû attendre le milieu du mois de décembre dernier pour porter une première fois le maillot du RCT, entre sélection avec les Springboks pour le Rugby Championship et blessure à une jambe contractée avec la sélection sud-africaine. Auteur de son premier essai avec sa nouvelle équipe lors de la réception de La Rochelle le 19 mars dernier, Cheslin Kolbe sera aux abonnés absents pour « plusieurs semaines », selon le communiqué publié ce jeudi par le club toulonnais. En cause, cette fois, une nouvelle blessure au niveau d’un pouce contractée à l’occasion de la victoire face au Benetton Trévise le week-end dernier dans le cadre des huitièmes de finale de la Challenge Cup.Contraint de céder sa place à Jiuta Wainiqolo dès l’entame de la deuxième période du match face au club italien, Cheslin Kolbe est « victime d’une fracture du pouce » selon le communiqué publié ce jeudi par le RCT, qui précise que « l’international sud-africain a été opéré hier (mercredi), intervention qui a été réalisée avec succès ». Alors que le club varois se montre très vague sur la durée exacte d’indisponibilité du joueur de 28 ans, le temps pourrait presser si ce dernier veut peser sur les résultats du RCT cette saison. En effet, alors qu’il est acquis que le natif de Kraaifontein sera absent pour le choc et les retrouvailles face à Toulouse, ce samedi sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, à Marseille, Cheslin Kolbe pourrait surtout manquer la réception des London Irish le 8 mai prochain lors des quarts de finale de la Challenge Cup. Alors que le RCT est en lice pour une qualification en phase finale du Top 14 et un titre continental, cette absence du Sud-Africain n’arrive pas au meilleur moment.