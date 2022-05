Toulon : Paillaugue signe pour deux ans

[𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋]

𝐁𝐞𝐧𝐨𝐢𝐭 𝐏𝐚𝐢𝐥𝐥𝐚𝐮𝐠𝐮𝐞 en 🔴&⚫️ pour les 2⃣ prochaines saisons 🏉



Toutes les infos ⤵



— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) May 6, 2022

Paillaugue va apporter son expérience et sa personnalité

Toulon continue de renforcer son effectif pour la saison prochaine. Après avoir annoncé ce jeudi le retour de Jérémy Sinzelle, c’est une arrivée de poids que le club varois a officialisé moins de 24 heures plus tard. En fin de contrat avec Montpellier après avoir passé treize saisons chez les Cistes, Benoît Paillaugue a mis fin au suspense concernant son avenir et a officiellement signé en faveur du RCT à compter de la saison prochaine. Le demi de mêlée de 34 ans, vainqueur de la Challenge Cup à deux reprises avec le club héraultais en 2016 et 2021, a accepté un nouveau défi après avoir passé l’essentiel de sa carrière à Montpellier. S’il y aura du changement à Toulon concernant le poste de demi d’ouverture, avec Anthony Belleau qui va rejoindre Clermont et Louis Carbonel qui portera les couleurs de Montpellier la saison prochaine, Benoît Paillaugue sera l’alter-ego du capitaine Baptiste Serin pour le rôle de demi de mêlée.L’ancien joueur formé au Stade Français Paris et passé par Auch avant de rallier Montpellier aura pour but à Toulon d’apporter un surplus d’expérience. C’est en tout cas ce qu’attend Franck Azéma. « Benoit dispose d’une très grande expérience en Top 14. C’est un leader naturel, de par sa personnalité et son implication sur le terrain, a ainsi déclaré le manager général du RCT dans un communiqué. Benoit est également polyvalent, il peut évoluer au poste de demi de mêlée, ainsi qu’à l’ouverture. Buteur, il dispose d’un profil très complet. » Pour composer leur charnière, Franck Azéma et Pierre Mignoni pourront compter sur beaucoup d’expérience la saison prochaine avec Ihaia West qui va rejoindre le Var au poste de demi d’ouverture, aux côtés du duo de demi de mêlée que Baptiste Serin et Benoît Paillaugue vont former. Alors que le club de la Rade connaît une saison compliquée mais garde l’espoir de vivre la phase finale du Top 14 en plus d’un beau parcours en Challenge Cup, les regards sont déjà tournés vers l’avenir.