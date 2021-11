Toulon : Ollivon est de retour à l'entraînement !

Pour la même blessure, Belleau avait dû attendre huit mois avant de reprendre



Victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche en juin, Charles Ollivon est de retour à l’entraînement ! Il s’entraîne en marge du collectif ce mardi matin @midi_olympique pic.twitter.com/Uvfpt95IMx

Voici enfin une bonne nouvelle pour les supporters de cette équipe de Toulon qui végète dans les profondeurs du classement depuis le début de la saison et que la victoire du week-end dernier, sur la pelouse du stade Mayol contre Lyon (19-13), n'a pas propulsé plus haut que la onzième place du classement. Le joueur qui lui manque très probablement le plus à l'heure actuelle et peut expliquer en partie ce début de saison très laborieux des Varois avenue assommer le capitaine des Rouge et Noir et du XV de France, tout juste remis de deux fractures de l'omoplate dont il avait été victime quelques années plus tôt et qui l'avaient un temps amené à songer à stopper sa carrière. Certes, le troisième ligne dont Antoine Dupont avait récupéré le brassard chez les BleusIl n'empêche queOllivon s'était gravement blessé le 5 juin dernier (26eme journée de Top 14) juste avant le quart d'heure de jeu dans un contact avec le Castrais Mathieu Babillot. En heurtant le troisième ligne du CO, le genou gauche du vainqueur du Challenge européen avec le RCT l'année dernière avait lâché, obligeant le numéro 8 du RCT à se faire opérer d'une rupture des ligaments croisés.Pour le natif de Saint-Pée-sur-Nivelle, déjà de retour à l'entraînement, le retour à la compétition devrait intervenir plus rapidement. Trois jours après la victoire face aux Lyonnais, Toulon pouvait difficilement apprendre de meilleure nouvelle.