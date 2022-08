Toulon : Les Stormers ont tout essayé mais Kolbe a rejeté leur offre

Cheslin Kolbe sê nee vir R55 miljoen.https://t.co/FFMfuMbVIu pic.twitter.com/xVggBcV80X

Les Stormers ont tout tenté

Cheslin Kolbe ne retournera pas au pays dans l’immédiat. Lancé dans le grand bain par la Western Province en 2013, le natif de Kraaifontein s’est révélé sous le maillot du Stade Toulousain, qu’il a porté entre 2017 et 2021 avec deux titres de champion de France et une Champions Cup à son palmarès. A la surprise générale et après une offre difficile à refuser de la part de Bernard Lemaître, Cheslin Kolbe a fait le choix de rejoindre Toulon. Si ses débuts ont été retardés, il a aidé le RCT à remporter la Challenge Cup la saison passée. Toutefois, en juin dernier, la publication sud-africaine SA Rugby Magazine a fait état d’un intérêt poussé des Stormers pour rapatrier l’ailier international (18 sélections), membre de l’équipe sacrée championne du monde en 2019. Très rapidement, le patron du RCT est intervenu pour écarter toute possibilité de voir partir le joueur de 28 ans quelques mois seulement après son arrivée sur la Rade.Toutefois, la formation sud-africaine participant à l’United Rugby Championship et qui sera engagée en Champions Cup cette saison est revenue à la charge. Ses dirigeants ont fait tapis pour tenter de convaincre Cheslin Kolbe de revenir. Selon le média Netwerk24, les Stormers auraient proposé un salaire estimé à 600 000 euros par an sur un contrat de cinq ans. A cela se serait ajouté la certitude d’avoir un emploi pour son épouse dans une multinationale mais également un logement de fonction et un véhicule pour sa famille. De plus, Cheslin Kolbe aurait eu un rôle d’ambassadeur de l’équipe basée au Cap. Toutefois, malgré ce qui ressemble à un véritable pont d’or, le natif de Kraaifontein a poliment rejeté cette proposition pour un motif qui ne serait ni sportif, ni financier. En effet, Cheslin Kolbe aurait mis en avant des raisons liées à la sécurité en Afrique du Sud pour rejeter l’idée d’un retour au pays. Craignant pour ses proches, l’ailier international aurait ainsi fait le choix de rester à Toulon.