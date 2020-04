Toulon : Lemaître comprend Boudjellal

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/boudjellal-avance-sur-le-rachat-de-toulon-et-d-un-autre-club-foot-eds-CNT000001oiqW2.html"][/EMBED]



Bernard Lemaître n'en veut pas du tout à Mourad Boudjellal, qui n'est plus le boss à Toulon : « Qu'il le vive mal, c'est tout à fait compréhensible, tempère ainsi le nouvel homme fort du RCT (sur RMC). Pendant quatorze ans, ce club a été sa vie, son truc, son moyen d'expression... Il a eu des succès magnifiques qui ont fait vibrer l'Europe, c'est une carrière exceptionnelle. Donc je comprends tout à fait, ça ne m'agace pas du tout. » Néanmoins, le patron veut rappeler qu'il n'a pas racheté les parts de Boudjellal.

« Je l'ai aidé à ne pas déposer le bilan »

« C'est inexact, je n'ai rien vendu, puisque je n'ai pas arrêté de mettre de l'argent afin de l'aider à ne pas déposer le bilan. Si je suis majoritaire, c'est simplement par dilution de ses actions. » Le président toulonnais annonce « un style plus calme et posé » : « Ma stratégie commence à être comprise chez les amateurs de rugby et à Toulon, je suis très soutenu chez les supporters. Il n'y a pas de souci. Ce sera différent, je ne suis pas très médiatique. » La passation de pouvoir officielle a eu lieu il y a près de deux mois, le 13 février.