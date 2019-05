Toulon: Le Rouennais Gabin Vilière s'engage

Désigné meilleur joueur du prestigieux tournoi de Hong Kong, le mois dernier, Gabin Vilière (23 ans) est la révélation cette saison de l'équipe de France de rugby à 7. Un talent et une réussite qui ont tapé dans l'oeil de Mourad Boudjellal et de Patrice Collazo à Toulon, puisque le joueur du Rouen Normandie rugby (Fédérale 1), à la lutte en cette fin de saison pour une accession en Pro D2, va s'engager avec le RCT pour les 3 prochaines saisons.

"Le choix n'a pas été facile entre Rouen, Castres et Toulon, assure l'intéressé dans les colonnes du quotidien régional Paris-Normandie. Toulon veut ouvrir une nouvelle page avec des jeunes, et je crois que j'aurai la possibilité d'aller chercher une place sur le terrain."

Félicitations Gabin Avec évidemment un peu d’amertume mais nous sommes heureux et fiers de toi Avant de rejoindre #Toulon en #Top14 on compte sur toi et sur les Lions pour l’accession à la PRO D2 #Rouen #Normandie #Rugby #Federale1 https://t.co/2S6uw3OAFP