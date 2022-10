Toulon : Le retour de Kolbe prévu pour la réception de Brive

Après un été passé avec les @Springboks et une blessure à la mâchoire qui l'a éloigné des terrains pendant un moment, @CheslinKolbe sera de retour à Mayol samedi avec le numéro 1️⃣4️⃣ dans le dos 💥

Kolbe aligné d’entrée pour son retour

Cheslin Kolbe va redevenir joueur de rugby. Arrivé à Toulon en début de saison passée, le Sud-Africain a souvent brillé par ses absences, avec seulement treize matchs disputés et quatre essais inscrits sous le maillot du RCT. Un bilan qui ne s’est pas amélioré lors de l’entame de la saison 2022-2023. En effet, l’ailier international sud-africain est absent depuis la victoire des Springboks dans le troisième et dernier test-match disputé face au pays de Galles le 16 juillet dernier sur la pelouse du Cape Town Stadium, qui avait vu les champions du monde remporter la série. En effet, souffrant d’une fracture à la mâchoire, le natif de Kraaifontein a été écarté des terrains depuis, manquant l’intégralité du Rugby Championship avec l’Afrique du Sud puis les cinq premières journées du Top 14 avec Toulon, dont il n’a plus porté le maillot depuis le 5 juin dernier et une défaite sur la pelouse du Racing 92.De longs mois d’absence qui vont prendre fin dès ce samedi. En effet, par l’intermédiaire de son compte officiel Twitter, le club de la Rade a annoncé rien de moins que la titularisation de Cheslin Kolbe pour le match de la 6eme journée du Top 14 opposant le RCT à Brive sur la pelouse du Stade Mayol. « Après un été passé avec les Springboks et une blessure à la mâchoire qui l'a éloigné des terrains pendant un moment, Cheslin Kolbe sera de retour à Mayol samedi avec le numéro 14 dans le dos », annonce le club varois sur le réseau social. Alors que Toulon alterne victoire et défaite depuis l’entame du championnat, le retour sur le terrain du puissant ailier sud-africain ne pourra être qu’un renfort de choix pour l’équipe dirigée par Franck Azéma et Pierre Mignoni, toujours invaincue devant son public en ce début de saison.