Toulon : Le club interdit de recruter par manque de documents ?

Le RC Toulon a changé d’ère mais la nouvelle pourrait débuter sous de mauvais auspices. Désormais totalement sous le contrôle de Bernard Lemaître, le club varois pourrait être interdit de recrutement et cela serait lié indirectement à... Mourad Boudjellal. En effet, selon une information de RMC Sport, la Direction Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion (DNACG) de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a averti les dirigeants du RCT concernant le dossier qu’ils ont remis afin d’obtenir son aval. Il manquerait certains documents nécessaires à la conclusion du dossier et ces derniers seraient du ressort d’une entreprise actuellement détenue par l’ancien président du club de la rade, qui n’a désormais plus de liens avec le club. Ce dernier, contacté par la LNR, aurait fait savoir qu’il ne comptait pas produire ces documents.

Une audition prévue dès la fin du confinement

Interrogé sur le sujet par RMC Sport, Mourad Boudjellal a confirmé son refus de fournir les documents qui permettraient au RCT de boucler son dossier. « J’ai quitté le monde du rugby et je n’ai plus rien à avoir avec le monde du rugby. Dans ma société, j’ai beaucoup d’activités autres que du rugby, ça ne les regarde pas, a confié l’ancien président du club toulonnais. Quand tous les présidents donneront les bilans de leurs activités en dehors du rugby, je donnerai aussi le mien. Le principe de la loi, c’est que nous sommes tous égaux. » Prévenu par la DNACG du risque qui pèse sur son club, qui a fait appel dans ce dossier, Bernard Lemaître a assuré l’organe de la LNR de sa bonne foi, arguant du fait qu’il ne peut pas fournir sur le plan juridique à la DNACG les documents qu’elle demande. Alors que les dirigeants toulonnais devaient s’expliquer en février dernier, la crise sanitaire et le confinement mis en place ont remis à une date ultérieure cette convocation. Le RCT est dans de beaux draps, pas de quoi lancer au mieux le renouveau du club.