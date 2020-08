Toulon : La reprise toujours incertaine aux yeux de Patrice Collazo

Le RCT envisage de trouver une solution de repli pour organiser une rencontre le Vendredi 28 Août 2020 (au lieu du Jeudi 27 Août) au Stade Mayol.

Dans ce contexte sanitaire délicat, le club Rouge et Noir apporte tout son soutien au staff et aux joueurs du @SFParisRugby.



Collazo : « On travaille pour être prêts le 4 septembre »

Est-ce que, le 4 septembre prochain, la saison 2020-2021 du Top 14 pourra commencer ? Alors que, ce week-end, le RC Toulon va continuer sa préparation avec un match amical face au club de Pro D2 de Provence Rugby, le club de la Rade a été contraint d’annuler sa dernière répétition générale. En effet, alors que le Stade Français Paris fait face à une large propagation du coronavirus dans son effectif, contamination qui s’est avérée ne pas être sans conséquence pour les joueurs concernés, le match amical entre les deux clubs, prévu le 27 août, a été purement et simplement annulé. En conférence de presse ce jeudi, Patrice Collazo n’a pas caché une pointe de pessimisme. « L’échéance se rapproche. On verra si le championnat pourra démarrer ou non, a assuré le manager général du RCT dans des propos recueillis par Le Figaro. On vit au jour le jour, on prend comme ça vient. »Mais, malgré une situation loin d’être simple, le groupe toulonnais n’a qu’une seule idée en tête, préparer la reprise du championnat et le déplacement à La Rochelle prévu le 5 septembre. « La situation du moment est compliquée donc on doit s’adapter. Le plus important, c’est la reprise du championnat le 4 septembre, ajoute Patrice Collazo. Nous, on continue à s’entraîner et on travaille pour être prêts le 4 septembre. » Avant le match face à Provence Rugby, le RCT n’a eu droit qu’à une seule sortie de préparation avec un match nul (38-38) face à Grenoble, qui a récemment décelé un joueur touché par le coronavirus, provoquant l’annulation du match amical face à Valence Romans prévu ce vendredi. Un manque de rodage qui inquiète Patrice Collazo. « C’est vrai qu’il est indispensable de jouer des matches amicaux pour se préparer mais la situation ne nous permet pas de jouer contre Paris. Je pense qu’il y aura d’autres matches annulés aussi, assure le manager général du clug toulonnais. D’autres équipes pourraient avoir des cas de Covid dans leurs effectifs. Mais il ne faut pas trop se focaliser là-dessus sinon on ne verra jamais le bout du tunnel. » Les incertitudes sont grandes, dans le rugby mais également dans beaucoup d’autres sports et la reprise en septembre restera à mettre au conditionnel encore quelques temps.