Toulon : La défaite à Lyon donne des regrets à Collazo

Collazo : « J’aurais mieux fait de le laisser à Marcoussis »

C’est un choix que Patrice Collazo a fait... et regrette. Alors qu’il avait initialement décidé d’aligner Isaia Toeava au poste de demi d’ouverture pour affronter Lyon ce samedi en clôture de la 20eme journée du Top 14, l’entraîneur du RC Toulon a modifié sa composition pour bénéficier de la libération anticipée par le XV de France de Louis Carbonel. Avançant dans un certificat médical que le trois-quarts centre de métier n’était « pas en mesure de jouer au rugby » lors de ce match, le club varois a pu installer avec le numéro 10 son jeune demi d’ouverture, qui n’a pas pris part à la défaite des Bleus face à l’Ecosse ce vendredi. Toutefois, absent de l’entraînement avec la formation varoise toute la semaine, Louis Carbonel n’était pas forcément dans les meilleures conditions pour aborder une rencontre avec un tel enjeu.Et, face à la presse, Patrice Collazo a admis qu’il n’a sans doute pas aborder cette situation de la meilleure des manières, ni fait un véritable cadeau à son jeune demi d’ouverture. « Nous avons fait le choix de faire jouer Louis Carbonel. J’aurais mieux fait de le laisser à Marcoussis, a confié l’entraîneur du RCT dans des propos recueillis par Le Figaro. Cela aurait été mieux pour lui. » Mais, au-delà du seul cas Louis Carbonel, c’est la prestation de son équipe, largement dominée et logiquement battue, qui inquiète Patrice Collazo. « Je n’ai pas dû utiliser le bon vocabulaire, pas dû trouver la bonne formule, a ainsi ajouté l’entraîneur toulonnais. On ne peut pas se cacher derrière les faits de jeu. Nous n’avons pas montré ce soir le visage d’un prétendant au Top 6. Les absents ne sont pas une excuse. Il manquait vingt joueurs contre le Racing... » Une défaite qui n’a pas fait les affaires du RCT, qui est sorti des places qualificatives pour la phase finale du Top 14.