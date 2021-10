Toulon : Kolbe attendu en fin de semaine

Toulon ne peut pas encore donner de date de reprise pour Kolbe



Attendu impatiemment depuis sa signature au RCT cet été,L'ancien ailier du Stade Toulousain, retenu par sa sélection pour disputer le Rugby Championship depuis qu'il était devenu officiellement la recrue star de l'été chez les Rouge et Noir, passera d'abord, vendredi, des examens complémentaires. Souffrant d'une entorse à un genou, Kolbe devrait ainsi être fixé sur la gravité de sa blessure ainsi que sur la durée de son indisponibilité. Le lendemain, l'ex-ailier vedette de Toulouse acheté entre 1 et 1,5 millions d'euros par le RCT a rendez-vous au stade Mayol. Le double champion de France (2019 et 2021) et champion d'Europe, la saison dernière dans la Ville Rose aux côtés des Antoine Dupont, Romain Ntamack et Cie(21h05), dernier match de la 7eme journée de Top 14 au programme du jour, samedi prochain. Le Sud-Africain qui s'était blessé début septembre lors d'une séance d'entraînement avec les Springboks dans le cadre du Rugby Championship restera dans le Var pour y poursuivre sa convalescence.S'il s'est engagé pour les trois prochaines saisons en faveur du club cher à Bernard Lemaitre alors qu'il lui restait encore deux ans de contrat à Toulouse,Ce sera le cas samedi dans l'antre du RCT, mais uniquement le temps d'une soirée. Les fans du Sud-Africain et ceux de Toulon devront en effet patienter avant de voir le natif de Kraaifontein à l'œuvre avec son nouveau maillot sur le dos. «L'entorse du genou contractée par Cheslin Kolbe avec son équipe nationale début septembre a connu une mauvaise évolution et sa durée d'indisponibilité s'est poursuivie. Le staff médical du Rugby Club Toulonnais va donc profiter de l'arrivée de son ailier-arrière pour réaliser différents examens médicaux et ainsi envisager un retour à la compétition le plus rapide possible », a indiqué le RCT dans un communiqué ce lundi, sans pouvoir donner de date de reprise pour sa recrue de luxe de l'intersaison.