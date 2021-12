Toulon : Ihaia West s'engage pour les trois prochaines saisons

💥𝙄𝙝𝙖𝙞𝙖 𝙒𝙚𝙨𝙩 𝙨'𝙚𝙣𝙜𝙖𝙜𝙚 𝙖𝙫𝙚𝙘 𝙡𝙚 𝙍𝘾𝙏

Le demi-d'ouverture Néo-Zélandais quittera le Stade Rochelais en fin de saison pour rejoindre le Rugby Club Toulonnais.

Retrouvez le communiqué de presse👇https://t.co/Af4NXMlF2J

— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) December 5, 2021

Ouvrir son palmarès

La valse des ouvreurs se poursuit dans l’Hexagone. Pour remplacer Anthony Belleau, lequel est pressenti pour signer à Clermont et ainsi pallier le départ de Camille Lopez vers une destination pour l’heure inconnue, Toulon a jeté son dévolu sur Ihaia West, remplacé à La Rochelle par l’actuel Palois, Antoine Hastoy.Rochelais depuis 2018, il va ainsi terminer l’exercice 2021-2022 avec des Maritimes actuellement cinquièmes de Top 14.Son contrat prolongé d’un an en fin de saison dernière, il partira donc libre du stade Marcel-Deflandre. En trois ans, Ihaia West est passé proche du bonheur suprême à trois reprises dans trois compétitions différentes mais lui et ses coéquipiers ont toujours été stoppés en finale en Challenge Cup (2019), Champions Cup (2021) et Top 14 (2021). « Ihaia West voudra sans aucun doute remporter un trophée avec le RCT avec lequel il s’est engagé pour les trois prochaines saisons », souligne dans son communiqué le RCT de Franck Azéma et Cheslin Kolbe.Le 8 octobre, il avait d'ailleurs été gigantesque face à son futur club en inscrivant 24 des points rochelais, alors vainqueurs 39-6.