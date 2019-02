Toulon: Domvo première, Belleau titulaire à Agen

A peine débarqué dans le Var en qualité de joueur supplémentaire, l'ancien arrière bordelais Darly Domvo va débuter ce samedi, à Agen (20h45), sous ses nouvelles couleurs toulonnaises dans le cadre de la 16e journée du Top 14. Un match sur le terrain du barragiste, aux allures de tournant pour un RCT qui n'a pas d'autre alternative que de s'imposer pour combler le retard de 12 points sur le Top 6 et continuer à croire à une hypothétique qualification en phase finale.

Comme attendu, l'ouvreur international Anthony Belleau, sans la moindre minute de jeu lors des 2 premières journées du Tournoi avec les Bleus, est rendu à son club et sera titulaire à Armandie ; Guirado et Bastareaud ont en revanche été conservés à Marcoussis. La charnière sera complétée par le Gallois Rhyss Webb, à l'avenir incertain sous le maillot rouge et noir, mais titulaire en Lot-et-Garonne, après avoir quitté une infirmerie toujours aussi bien remplie (Chiocci, S. Taofifenua, Rebbadj, Fekitoa, Nakosi...).

Le XV toulonnais : Domvo - Ikpefan, Tuisova, Trinh-Duc, Savea - Belleau, Webb - Isa, Lakafia (Cap.), Kruger - R. Toafifenua, Alainu'uese -Van der Merwe, Soury, Fresia.

Remplaçants : Etrillard, Devaux, Gorgodze, Messam, Carbonel, Bonneval, Cottin, Setiano.

Le XV agenais : Laporte - Rokoduru, Sadie, Vaka, Masilevu - Berdeu, Abadie - Miquel (Cap.), Tanga, Jegerlehener - Marchois, Murday - Montès, Ngauamo, Tetrashvili.

Remplaçants : Bosch, Phelipponeau, Zafra, Briatte, Januarie, McIntyre, Lamoulie, Ryan.