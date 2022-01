Toulon : Des contacts noués avec Dany Priso pour la saison prochaine

Lyon va avoir de la concurrence ! Alors que Reda Wardi a finalement prolongé avec La Rochelle jusqu’en 2026, provoquant l’ire de Philippe Saint-André du côté de Montpellier, et que Thierry Paiva va quitter Bordeaux-Bègles pour rejoindre La Rochelle, Dany Priso se prépare à changer d’air l’été prochain. Après six saisons en Charente-Maritime, le natif de la ville camerounaise de Loum arrive au terme de son contrat et ne va pas prolonger l’aventure avec le Stade Rochelais. Le joueur aux quatorze sélections sous le maillot du XV de France a alors pris contact avec Lyon, dont le manager général Pierre Mignoni est très intéressé par son profil. Des discussions qui seraient très avancées mais qui ne seraient pas encore finalisées. De quoi laisser l’opportunité à un autre club de se glisser dans l’interstice et tenter de rafler la mise. Selon les informations de RMC Sport, cet autre club serait Toulon.

Azéma pas insensible dans le dossier Priso

En effet, alors que Franck Azéma a repris en main le RCT à la suite du départ de Patrice Collazo, l’ancien entraîneur de Clermont compte renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Pour cela, des contacts auraient été d’ores-et-déjà noués avec Dany Priso afin de renforcer la première ligne dès l’été prochain. Une proposition aurait déjà été faite avec une réponse attendue dans les plus brefs délais. Alors que Teddy Baubigny, Ihaia West et Waisea ont déjà signé avec le club de la Rade pour la saison prochaine, en parallèle du départ vers Clermont d’Anthony Belleau et de la retraite annoncée de Sergio Parisse, l’arrivée à Toulon de Dany Priso serait un beau coup réalisé par Franck Azéma et mettrait une sacrée épine dans le pied du LOU, qui a déjà dû composer cette saison avec l’arrivée annulée de Mohamed Boughanmi après une visite médicale dont les résultats n’avaient pas convaincu le staff rhodanien.