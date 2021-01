Toulon : Départ imminent pour Bryce Heem

💥 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 - Bryce Heem, libéré de son contrat pour raisons familiales, quittera la rade après la rencontre Brive - Toulon. 😢

Merci pour tout Bryce, prend soin des tiens ! 🤜🤛



— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel)

Lemaître et Collazo saluent Heem

Bryce Heem et Toulon, l’histoire sera très bientôt terminée. Auteur de son sixième essai en 25 matchs sous les couleurs du RCT dimanche dernier lors de la victoire toulonnaise face au Stade Français Paris dans le cadre de la 19eme journée du Top 14, l’arrière néo-zélandais a trouvé un accord pour être libéré de son contrat, qui arrivait à échéance l’été prochain. L’ancien joueur des Worcester Warriors a pris la décision de retourner dans son pays et retrouver ses proches pour ce que le club de la Rade indique dans un communiqué être des « raisons familiales majeures ». Une fin de contrat anticipée pour le natif d'Auckland qui deviendra effective à l’issue de la rencontre entre Brive et le RCT, prévue ce samedi au Stade Amédée-Domenech dans le cadre de la 15eme journée du Top 14.Alors que le RCT assure que « les valeurs humaines et famille sont essentielles », le club toulonnais confirme que « la décision de libérer Bryce Heem de son contrat est apparue évidente ». Alors que le président du club varois Bernard Lemaître a tenu à remercier le Néo-Zélandais « pour son attachement au club et ses qualités humaines » dans un communiqué, Patrice Collazo a mis en lumière « les grandes qualités rugbystiques d’un joueur, très apprécié au sein du vestiaire, qui a su fédérer par ses compétences mais aussi et surtout par son état d’esprit irréprochable ». Un départ qui va toutefois réduire les possibilités de rotation au sein des lignes arrière, Bryce Heem étant un joueur polyvalent, capable d’évoluer tant au poste d’arrière qu’au centre de l’attaque.