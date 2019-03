Toulon: Collazo reconduit les vainqueurs de Pau

Et si Patrice Collazo, le manager du Rugby Club Toulonnais, avait trouvé son quinze de départ ? Après 17 journées, et une dernière victoire contre Pau, à Mayol (38-11), il était temps, diront les mauvaises langues.

#USAPRCT Découvrez la compo du RCT qui sera alignée demain pour le déplacement chez l'@usap_officiel. Coup d'envoi 12h30 au Stade Aimé Giral ! ⚫️ pic.twitter.com/ZSUNLQcHsJ — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) 2 mars 2019

Mais le coach du club varois reconduit bel et bien dans leur intégralité les vainqueurs de la Section avec bonus pour le déplacement ce dimanche, à Aimé-Giral (12h30), où le RCT va tenter de prendre enfin ses premiers points en déplacement face à la lanterne rouge perpignanaise. Les visages de cette équipe naissante sont les Webb, Carbonel, associés à la charnière, mais aussi Trinh-Duc et Tuisova au centre. Ou encore le trio Messam-Lakafia-Isa en 3e ligne. Sans oublier Domvo, le dernier venu, qui enchaîne une 3e titularisation à l'arrière. En revanche, Savea n'a toujours pas droit de cité ; Collazo lui préfère aux ailes Bonneval et Ikpefan.

Le XV toulonnais : Domvo - Bonneval, Tuisova, Trinh-Duc, Ikpefan - (o) Carbonel, (m) Webb - Isa, Lakafia (Cap.), Messam - Taofifenua, Vernet - Setiano, Etrillard, Gros.

Remplaçants : Soury, Devaux, Gorgodze, Alainu'uese, Pietersen, Fekitoa, Meric, Fresia.

On notera dans les rangs de l'Usap le retour du capitaine Tom Ecochard qui succède au poste de demi de mêlée à l'expérimenté David Mélé.

Le XV perpignanais : Farnoux - Bousquet, Acebes, Taumoepeau, Pujol - (o) Selponi, (m) Ecochard (Cap.) - Faleafa, Lemalu, Chateau - Eru, Labouteley - Boutemmani, Leiataua, Forletta.

Remplaçants : Lam, Tougne, Tutaia, Brazo, Mélé, Jackson, Piukala, Muller.