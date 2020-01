Toulon : Collazo furieux contre ses joueurs

Devant au score à la mi-temps, le RC Toulon est passé à côté de son sujet lors des 40 dernières minutes de la rencontre d’ouverture de la 14eme journée du Top 14. Le résultat a été une large défaite sur la pelouse du Matmut Stadium et la manière n’a pas du tout été au goût de Patrice Collazo. « Il nous a manqué un truc essentiel ce samedi après-midi : l'humilité. Nous avons voulu vite faire les choses, a résumé le manager du RCT dans des propos recueillis par l’AFP. On breake plusieurs fois sur cinquante mètres... On préfère jeter la balle plutôt que d'attendre un soutien ou de passer par le sol... J'ai eu l'impression que nos actions étaient des penalties sans goal ! On a trouvé le moyen de mettre la balle à côté. Sans patience et humilité, on ne peut pas gagner. »